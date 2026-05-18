Угнанный у жителя Ижевска автомобиль нашли в лесу соседнего региона

Возбуждено уголовное дело

19-летнего безработного жителя Агрыза задержали за кражу «Лады Приоры» у 26-летнего ижевчанина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

По версии следствия, в апреле этого года молодой человек обменялся машинами со своим приятелем. Но знакомый, как выяснилось позже, втайне продал полученный автомобиль другому человеку – жителю Ижевска. Узнав о сделке, подозреваемый раздобыл личные данные и адрес нового владельца и ночью отправился в столицу республики.

Во дворе многоэтажки на улице Огнеупорной злоумышленник нашел «Ладу Приору», открыл ее вторым комплектом ключей, который остался у него, завел мотор и перегнал машину обратно в Агрыз. Транспортное средство он спрятал в лесополосе. Ущерб превысил 170 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

