Корональная дыра и внезапная вспышка на Солнце: чего ожидать метеозависимым

Прогноз магнитных бурь. Фото: xras.ru

На Солнце сохраняется повышенная активность: на видимой стороне диска сейчас фиксируются четыре пятна, каждое из которых потенциально способно спровоцировать внезапную вспышку. Дополнительным фактором риска остается активная корональная дыра, продолжающая выбрасывать в межпланетное пространство потоки быстрого солнечного ветра – их скорость в последние часы заметно увеличилась.

Ситуацию осложняет вспышка, произошедшая 16 мая. Она сопровождалась выбросом коронального вещества, которое движется в направлении Земли. Это может привести к кратковременным геомагнитным возмущениям.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в понедельник, 18 мая, первая половина дня ожидается относительно стабильной, однако к вечеру прогнозируется ухудшение. Около 19:00 вероятность возникновения слабой магнитной бури оценивается в 75%. Ожидаемая мощность – 5 баллов. Причиной может стать одновременное воздействие потоков солнечного ветра из корональной дыры и приближающегося облака солнечного вещества, выброшенного при вспышке 16 мая.

Во вторник, 19 мая, геомагнитная обстановка останется напряженной. После 7:00 прогнозируется повторный импульс – также в виде слабой магнитной бури мощностью 5 баллов. Специалисты уточняют, что речь идет о второй волне от того же выброса коронального вещества, однако ожидается, что воздействие будет кратким, а ближе ко второй половине дня магнитосфера начнет стабилизироваться.

С 20 по 22 мая, по предварительным данным, магнитосфера Земли перейдет в спокойное состояние без выраженных возмущений. Тем не менее специалисты подчеркивают: расслабляться рано. Солнечные пятна сохраняются, и любое из них может стать источником новой вспышки, последствия которой способны достичь Земли в течение двух-трех суток и нарушить прогнозируемое затишье.

Небольшое оживление ожидается в субботу, 23 мая. На этот день прогнозируется умеренный геомагнитный всплеск, который, вероятнее всего, не перерастет в полноценную магнитную бурю.

В воскресенье, 24 мая, обстановка вновь должна нормализоваться: прогнозируется спокойный фон и устойчивое состояние магнитосферы.

В целом предстоящая неделя, по оценке специалистов, развивается по типичному сценарию активного Солнца: напряженное начало с двумя всплесками, несколько дней относительного покоя, затем легкое усиление ближе к выходным и спокойное завершение. При этом ключевой вопрос остается открытым – насколько ощутимыми окажутся бури 18 и 19 мая, поскольку вероятность их развития остается высокой, но не стопроцентной. Специалисты рекомендуют следить за оперативными обновлениями лаборатории солнечной астрономии, так как прогноз может корректироваться в течение нескольких часов.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Удмуртии признали безвестно отсутствующим за отказ от оплаты алиментов

Мотоциклист погиб в ДТП с железнодорожным поездом в Удмуртии

Бытовка загорелась в Ижевске из-за самовозгорания пропитанной в краске ветоши