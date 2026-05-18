МУП «ТеплоСервис» в Воткинске задолжало за газ 46 млн рублей

Теплоснабжающая организация Воткинска накопила долг за газ в 46 млн рублей. Фото: udmurtgaz.ru

Теплоснабжающее предприятие Воткинска МУП «ТеплоСервис» накопило долг перед поставщиком газа в 46 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Ижевск», в отношении должника подан иск о признании банкротом.

Только за последний год задолженность воткинского муниципального предприятия выросла на 19 млн рублей. Поставщик уже ведет претензионно-исковую работу: региональный арбитражный суд удовлетворил требования на 28 млн рублей, а Федеральная служба судебных приставов Удмуртии возбудила исполнительное производство.

Отмечается, что на данный момент «Газпром межрегионгаз Ижевск» обеспечивает газом 86 теплоснабжающих организаций Удмуртии, их совокупная задолженность превышает 1,5 млрд рублей. Самые большие долги накопили предприятия в Сарапуле, Можге, Воткинске, а также Завьяловском и Ярском районах. Три организации поставщик уже банкротит. С начала года региональная компания направила в суды 60 исков о взыскании долгов с юрлиц на сумму более 900 млн рублей. Фактически удалось взыскать пока 167 млн.

