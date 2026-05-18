Высокая пожароопасность лесов сохраняется в Удмуртии

С 19 по 25 мая местами по Удмуртии сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Об этом предупредили в пресс-службе Госкомитета по делам ГО и ЧС республики, ссылаясь на прогнозы от регионального Гидрометцентра.
Жителям напоминают, что с 1 мая на всей территории региона действует особый противопожарный режим. В связи с этим под строгим запретом оказались разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, проведение любых пожароопасных работ, а также приготовление еды на открытом огне вне специально оборудованных площадок.
Нарушителям грозят серьезные штрафы. Гражданам придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 60 тысяч, а юридическим – от 400 до 800 тысяч рублей.
