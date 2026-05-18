Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 14:00

Высокая пожароопасность лесов сохраняется в Удмуртии

Жителям напоминают о запрете на разведение костров
Виола Романова
Нарушителям грозят серьезные штрафы

Нарушителям грозят серьезные штрафы

Фото: Архив КП.

С 19 по 25 мая местами по Удмуртии сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Об этом предупредили в пресс-службе Госкомитета по делам ГО и ЧС республики, ссылаясь на прогнозы от регионального Гидрометцентра.

Жителям напоминают, что с 1 мая на всей территории региона действует особый противопожарный режим. В связи с этим под строгим запретом оказались разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, проведение любых пожароопасных работ, а также приготовление еды на открытом огне вне специально оборудованных площадок.

Нарушителям грозят серьезные штрафы. Гражданам придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 60 тысяч, а юридическим – от 400 до 800 тысяч рублей.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свекла и сахар подорожали в Удмуртии

Жителя Удмуртии признали безвестно отсутствующим за отказ от оплаты алиментов

Мотоциклист погиб в ДТП с железнодорожным поездом в Удмуртии