На Центральной площади Ижевска заработал музыкальный фонтан

Фото: Данил Иванов

На Центральной площади Ижевска вновь включили фонтан, сообщили в городской администрации.

Подготовка к запуску заняла шесть недель. Специалисты сняли около 100 защитных крышек, которыми фонтан был укрыт на зиму, промыли форсунки и вручную очистили более 60 насосов. Затем внутреннюю чашу промыли и наполнили чистой водой, после чего провели тестовый запуск и проверили звук и все музыкальные режимы.

В мэрии уточнили, что репертуар фонтана включает 28 композиций. Музыкальный режим работает с 20:00 до 22:00, по понедельникам фонтан закрыт на профилактику.

