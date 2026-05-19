Пенсионер из Глазова отсудил 120 тыс. рублей после нападения

Пожилой мужчина после нападения мучился с головными болями Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

Глазовский районный суд обязал местного жителя выплатить 120 тысяч рублей 75-летнему мужчине, пострадавшему в результате нападения у себя дома, сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Как следует из материалов дела, вечером в августе 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру пожилого мужчины и на почве личного конфликта несколько раз ударил его кулаком по лицу.

Ранее нападавший уже был судим за насильственное преступление. Позже его признали виновным по статье о побоях, совершенных лицом с непогашенной судимостью.

После случившегося пенсионеру потребовалось длительное лечение у специалистов. У мужчины ухудшилось зрение, появились головные боли и постоянное слезотечение.

При вынесении решения суд учел возраст потерпевшего, последствия для его здоровья и то обстоятельство, что нападение произошло в его собственной квартире. В результате с ответчика взыскали 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свекла и сахар подорожали в Удмуртии

Жителя Удмуртии признали безвестно отсутствующим за отказ от оплаты алиментов

Мотоциклист погиб в ДТП с железнодорожным поездом в Удмуртии