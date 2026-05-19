Профессор УдГУ Наталья Шлык умерла в Удмуртии

Наталья Шлык. Фото: Республиканский врачебно-физкультурный диспансер

В Удмуртии в возрасте 83 лет умерла заведующая кафедрой валеологии и медико-биологических основ физической культуры УдГУ Наталья Ивановна Шлык. О ее смерти сообщили в пресс-службе Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.

Профессор ушла из жизни после продолжительной болезни.

Наталья Шлык была доктором биологических наук и профессором. За годы работы она получила звания отличника высшей школы СССР и почетного работника высшего образования России. В научном сообществе ее знали как автора большого числа исследований – на ее счету более 300 публикаций, включая работы, вышедшие в международных изданиях.

Информация о дате и времени прощания на данный момент не уточняется.

Редакция «КП-Ижевск» выражает искренние соболезнования родным и близким.

