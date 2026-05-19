НовостиОбщество19 мая 2026 6:40

Ремонт трассы Игра – Глазов начался в Удмуртии

В порядок приведут четыре участка общей протяженностью 10 км
Виола Романова
На время ремонта на участках будет действовать реверсивное движение. Фото: Министерство транспорта Удмуртии

На региональной трассе Игра – Глазов в Балезинском районе начался ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Удмуртии.

Работы пройдут на четырех участках общей протяженностью 10 км. Подрядчик снимет старый асфальт и уложит два слоя нового покрытия. Также в порядок приведут обочины и тротуары, сделают съезды на второстепенные дороги, установят сигнальные столбики и заменят старые дорожные знаки на новые. Кроме того, планируется отремонтировать две остановки общественного транспорта и построить еще две новые.

На время ремонта на участках будет действовать реверсивное движение. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

