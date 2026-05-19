НовостиОбщество19 мая 2026 7:00

Жильцы 56 домов в Ижевске остались без горячей воды на время гидроиспытаний

ГВС отключили на две недели
Виола Романова
Энергетики проверяют трубы на наличие дефектов

Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Гидравлические испытания теплосетей пройдут в микрорайонах Культбазы, на улицах 10 лет Октября и Холмогорова в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

Энергетики проверят трубы на прочность и в случае выявления дефектов проведут ремонт. На время работ в домах отключат подачу горячей воды.

Так, с 19 мая по 1 июня без ресурса останутся жильцы следующих домов:

10 лет Октября, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 60Б к.1, 60Б к.2, 60Б к.3, 61, 62, 64А, 64 к.1, 64 к.2, 64А к.1, 64А к.2, 64А к.3;

Бабушкина, 156;

проезд Бабушкина, 108;

Репина, 35А, 35 к.1, 35 к.2;

Серова, 65, 67, 69, 79;

Тимирязева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 29, 31;

Холмогорова, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90, 92.

