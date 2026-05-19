Пенсионерка из Удмуртии через суд вернула похищенные мошенниками деньги

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
66-летней жительнице Ярского района вернули похищенные мошенниками деньги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что в феврале 2023 года аферисты позвонили потерпевшей и, представившись сотрудниками Центробанка России и следственных органов, заявили о попытке оформления кредита на ее имя. Пенсионерка испугалась и, поверив злоумышленникам, перевела 112 тысяч рублей на якобы «безопасный счет».
В рамках расследования уголовного дела по части третьей статьи 158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счета) был установлен владелец этого счета. Им оказался житель Кемеровской области, предоставивший свою карту третьим лицам.
Суд рассмотрел дело и одобрил иск прокурора о взыскании с дроппера неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими деньгами.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ремонт набережной в Ижевске планируют завершить к концу лета 2026 года
Врачи ГКБ № 6 в Ижевске спасли пострадавшего после укуса змеи мужчину
Свекла и сахар подорожали в Удмуртии