Пенсионерка из Удмуртии через суд вернула похищенные мошенниками деньги

Потерпевшей вернули 112 тысяч рублей

66-летней жительнице Ярского района вернули похищенные мошенниками деньги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в феврале 2023 года аферисты позвонили потерпевшей и, представившись сотрудниками Центробанка России и следственных органов, заявили о попытке оформления кредита на ее имя. Пенсионерка испугалась и, поверив злоумышленникам, перевела 112 тысяч рублей на якобы «безопасный счет».

В рамках расследования уголовного дела по части третьей статьи 158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счета) был установлен владелец этого счета. Им оказался житель Кемеровской области, предоставивший свою карту третьим лицам.

Суд рассмотрел дело и одобрил иск прокурора о взыскании с дроппера неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими деньгами.

