Проезд по набережной пруда закроют в Ижевске 23 мая

Ограничения введут с 8:00 до 15:00. Фото: администрация Ижевска

23 мая в Ижевске закроют проезд транспорта по набережной городского пруда. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Ограничения введут с 8:00 до 15:00 на набережной И.Ф. Белобородова (от проезда им. Дерябина до 14-й улицы), в проезде им. Дерябина (от набережной Белобородова до улиц Свердлова и Милиционной) и на набережной зодчего Дудина (от Милиционной до «Смотровой площадки»). В это время на указанных участках проведут всероссийский полумарафон «Забег.РФ» (0+).

ИПОПАТ рекомендовано перенаправить автобусные маршруты. Автомобилистам советуют заранее выбирать пути объезда.

