Квартира загорелась из-за подсветки на кухне в Ижевске

Площадь возгорания составила всего один кв. м. Фото: МЧС Удмуртии

Подсветка на кухне едва не сожгла квартиру на улице Гагарина в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Инцидент произошел утром 18 мая. Хозяйка с двумя детьми находилась дома. Женщина почувствовала запах гари и дважды обошла все комнаты, но источник так и не обнаружила. Позже, когда она мыла посуду и открыла дверцу кухонного шкафа, то увидела, что горят провода от светодиодной ленты.

Мать мгновенно собрала детей и вывела их в подъезд. Соседка вызвала пожарных. В результате инцидента огонь повредил мебель и имущество на площади всего один кв. м.

