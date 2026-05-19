Пенсионера арестовали по обвинению в мошенничестве на 70 млн рублей в Ижевске

Суд в Ижевске избрал меру пресечения 68-летнему мужчине, обвиняемому в 168 эпизодах мошенничества и организации преступного сообщества. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

По версии следствия, с 2014-го по 2015 год обвиняемый и его сообщники похищали деньги у сельхозпроизводителей Удмуртии, Тульской и Рязанской областей под предлогом страхования урожая. Ущерб превысил 70 млн рублей.

Фигуранта объявили в федеральный розыск еще в 2015 году, но задержать удалось только в апреле 2026 года. Местонахождение мужчины вычислили с помощью камер в домофонах жилых домов Москвы.

Суд арестовал обвиняемого до 16 июля.

