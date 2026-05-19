Детям погибшей на производстве в Удмуртии работницы выплачено 2 млн рублей

Суд обязал сельскохозяйственную организацию в Удмуртии выплатить детям погибшей сотрудницы компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что в июне 2025 года во время работы на ферме женщина получила производственную травму, которая привела к ее гибели. Причиной несчастного случая стало необеспечение работодателем безопасных условий труда.
Суд рассмотрел иск прокурора и одобрил его требования. Несовершеннолетним детям женщины перечислили два млн рублей.
