Городской пляж в Ижевске закрыт для посещения

Пляж Ижевского пруда закрыт для посещения. Об этом жителей и гостей города предупредили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.
Решение об открытие пляжа примут только после заключения Роспотребнадзора Удмуртии. Оно, в свою очередь, основывается на результатах анализов проб воды и песка по микробиологическим и паразитологическим показателям.
«Результаты ожидаются в ближайшее время», – заверили в мэрии.
На входе на пляж уже установили информационные аншлаги. Городские власти просят ижевчан и гостей воздержаться от посещения этой территории.
