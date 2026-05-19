Городской пляж в Ижевске закрыт для посещения

Городской пляж в Ижевске пока закрыт для посещения

Пляж Ижевского пруда закрыт для посещения. Об этом жителей и гостей города предупредили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Решение об открытие пляжа примут только после заключения Роспотребнадзора Удмуртии. Оно, в свою очередь, основывается на результатах анализов проб воды и песка по микробиологическим и паразитологическим показателям.

«Результаты ожидаются в ближайшее время», – заверили в мэрии.

На входе на пляж уже установили информационные аншлаги. Городские власти просят ижевчан и гостей воздержаться от посещения этой территории.

