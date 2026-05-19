Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2026 13:20

Тело 34-летней женщины нашли в квартире на улице Кирова в Ижевске

В убийстве обвиняется супруг погибшей
Виола Романова
Мужчина признал вину. Фото: СУ СК Удмуртии

Мужчина признал вину. Фото: СУ СК Удмуртии

40-летний житель Ижевска обвиняется в убийстве 34-летней жены. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

Тело женщины нашли в квартире на улице Кирова. По версии следствия, в ночь на 3 мая 2026 года пьяные супруги поссорились, и мужчина напал на потерпевшую. Обвиняемый наносил удары руками и ногами по жизненно важным органам женщины, что в итоге привело к ее смерти.

Уголовное дело квалифицировали по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчина признал вину. Суд поместил его под арест.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

230 рулонов сена и соломы сгорели на пожаре в Удмуртии

Ремонт набережной в Ижевске планируют завершить к концу лета 2026 года

Врачи ГКБ № 6 в Ижевске спасли пострадавшего после укуса змеи мужчину