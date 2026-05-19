Аномальная жара прогнозируется в Удмуртии 20 мая

20 мая в Удмуртии вновь прогнозируется аномальная жара. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС региона, ссылаясь на прогнозы Удмуртского ЦГМС.
По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха поднимется выше климатической нормы (+10,+13 °C) на 7 °С и более. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности.
Напомним, ранее «КП-Ижевск» подготовила подробный прогноз погоды на неделю в столице региона.
