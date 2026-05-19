Верховный суд Удмуртии оставил в силе взыскание 4,5 млн рублей с импортера иномарок

Верховный суд Удмуртии подтвердил решение о взыскании с индивидуального предпринимателя около 4,5 млн рублей задолженности по утилизационному сбору и пеней за ввоз автомобилей под видом машин для личного пользования, сообщает пресс-служба судов республики.

Как установили в суде, в 2022 году мужчина ввез из Белоруссии в Россию 11 иномарок. При оформлении он использовал льготный коэффициент утильсбора для физических лиц, заплатив за каждую машину по 5,2 тысячи рублей.

Позже Пермская таможня пришла к выводу, что автомобили предназначались не для личного использования, а для коммерческой деятельности. Проверка показала, что предприниматель занимается продажей и обслуживанием транспортных средств, а ввезенные автомобили регистрировались на других лиц и перепродавались.

Таможенные органы пересчитали размер утильсбора с учетом коэффициентов для коммерческого ввоза. С учетом пеней сумма задолженности составила около 4,5 млн рублей.

