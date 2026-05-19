Удмуртия вошла в число регионов с самыми доступными новостройками

В среднем по стране жилье в новых домах подорожало почти на 10%. Фото: архив редакции

По итогам апреля Удмуртия сохранила второе место среди российских регионов с самыми низкими ценами на жилье в новостройках, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Домклика».

Средняя стоимость квадратного метра в новых многоквартирных домах республики составила 127,7 тыс. рублей. Ниже показатель только в Пензенской области, где «квадрат» стоит в среднем 107,3 тыс. рублей.

В целом по стране цена квадратного метра в новостройках достигла 188,9 тыс. рублей. За год жилье подорожало на 9,8%.

