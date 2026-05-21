Будут ли в Ижевске вырубать американский клен

Американский клен в Ижевске пока не признали опасным сорняком. Изображение от user18526052 на сайте magnific.com

После того как весной 2026 года в Москве и Подмосковье заговорили о вырубке ясенелистного (американского) клена, жители Ижевска забеспокоились – не ждет ли та же участь их город и дачные участки. В редакцию «КП-Ижевск» обратилась горожанка Любовь с вопросом, грозит ли ей штраф за выращивание этого дерева и будут ли сносить клены повсеместно.

«Слышала, что теперь американский клен будет считаться вредным растением, и его нужно вырубать. У меня на даче растет такое дерево. Теперь за его выращивание могут оштрафовать? Как за борщевик? А как же клен в городе? Там на каждом шагу эти растения, их тоже все срубят?» – поинтересовалась женщина.

Мы направили запрос в администрацию Ижевска. В мэрии разъяснили: для вырубки деревьев на собственных дачных и приусадебных участках специального разрешения не требуется. Порубочный билет не нужен на землях для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. Владельцы таких участков вправе самостоятельно решать судьбу зеленых насаждений.

На остальных городских территориях действует общий порядок – вырубка возможна только по правилам и после получения разрешительных документов.

Что касается американского клена, то официально опасным инвазивным растением его пока не признали, несмотря на активное распространение и жалобы жителей. В 2026 году в Удмуртии утвердили перечень таких видов – в нем значатся лишь восемь травянистых растений, и клен в этот список не вошел. Поэтому городские власти не разрабатывают планы по его массовому уничтожению или учету.

В мэрии, однако, предупредили: если дерево все же внесут в перечень инвазивных видов, правила ужесточатся. Тогда для его вырубки (за исключением частных участков) потребуется обязательно оформлять порубочный билет.

Пока же в Ижевске в рамках муниципальных контрактов борются только с борщевиком Сосновского. Добавим, что молодую поросль деревьев, включая американский клен толщиной до пяти сантиметров, можно вырубать без возмещения ущерба, но после оформления порубочного билета.

