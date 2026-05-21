В Удмуртии полицейские со стрельбой остановили пьяного водителя без прав

Фото: МВД Медиа

Ночная погоня со стрельбой произошла на трассе Можга — Вавож в Удмуртии. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 19-летнего молодого человека, который пытался скрыться от полиции на автомобиле без номеров, сообщает МВД Медиа.

Как сообщили в МВД, экипаж ДПС обратил внимание на ВАЗ-2107 во время патрулирования. На требование остановиться водитель не отреагировал, увеличил скорость и попытался уйти от преследования.

Во время погони нарушитель опасно маневрировал, создавая угрозу другим автомобилистам. Для принудительной остановки машины инспекторы применили табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух полицейский открыл огонь по колесам автомобиля, повредив одно из них.

Остановить легковушку удалось возле поворота на деревню Пазял. За рулем находился 19-летний житель села Вавож.

Освидетельствование показало, что молодой человек был пьян — содержание алкоголя составило 0,35 мг/л. Также выяснилось, что водительских прав он никогда не получал. Ранее его уже привлекали к ответственности за отказ от медосвидетельствования, однако штраф он не оплатил.

Кроме того, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

На нарушителя составили протоколы по шести административным статьям. Машину поместили на спецстоянку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

