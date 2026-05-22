Жителя Ижевска задержали за слив личных фотографий знакомой

Возбуждено уголовное дело

27-летний житель Ижевска подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни 19-летней знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина выложил в интернет фотографии девушки без ее согласия. При этом снимки относились к категории «личных тайн» потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.

