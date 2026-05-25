Три ДТП с лосями произошло в Удмуртии за два дня

Сотрудники ветслужбы отобрали пробы на инфекционные заболевания Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За двое суток в Удмуртии произошло сразу три ДТП с лосями. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона.

Диких животных задавили на дорогах Ува – Вавож, между Сарапулом и Камбаркой, и около Медведево на Сарапульском тракте. Во всех трех случаях лоси погибли.

«Перед их утилизацией сотрудниками ветслужбы отобраны пробы на инфекционные заболевания», – заверили в ведомстве.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим на дорогах республики.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Сарапула осужден за похищение женщины и чтение ее переписок в мессенджере

Молодой мужчина утонул в Удмуртии

Водитель Lada Granta погиб в ДТП под Глазовом