Пляж и пруд в Ижевске не прошли санитарную проверку перед купальным сезоном

Отдыхать на пляже в Ижевске запрещено

В Удмуртии к началу купального сезона ни один пляж и водоем не получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта санитарным правилам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

В мае 2026 года специалисты ведомства отобрали 29 проб воды из открытых водоемов республики. Исследования проводились по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим, вирусологическим показателям, а также на индекс токсичности. Параллельно взяли 29 проб почвы в зонах отдыха.

Так, две пробы почвы не прошли контроль по микробиологии (пляж на пруду в деревне Хохряки Завьяловского района и пляж в поселке Игра). Одна проба оказалась неудовлетворительной по паразитологии (пляж на пруду в Хохряках). Еще две пробы не соответствовали нормативам по содержанию тяжелых металлов (центральный городской пляж Ижевска и пляж на пруду в деревне Яган Малопургинского района).

Отклонений по вирусологии и паразитологии в воде не обнаружили. Однако по микробиологическим показателям нормативы нарушены в восьми пробах. По санитарно-химическим показателям (БПК и ХПК) – в 13 пробах. Всего вода не соответствует гигиеническим требованиям на 17 водных объектах:

– Ижевский пруд города Ижевска (по санитарно-химическим показателям);

– пруд в д. Хохряки Завьяловского района (по санитарно-химическим показателям);

– пруд в д. Яган Малопургинского района (по санитарно-химическим и микробиологическим показателям);

– Мукшинский пруд в Якшур-Бодьинском районе (по санитарно-химическим показателям);

– пруд в с. Июльское Воткинского района (по санитарно-химическим и микробиологическим показателям);

– Центральный пруд в с. Шаркан Шарканского района (по санитарно-химическим показателям);

– р. Чепца в г. Глазов (по санитарно-химическим и микробиологическим показателям);

– пруд в районе д. Якшино Глазовского района (по микробиологическим показателям);

– пруд Кировский в Селтинском районе (по микробиологическим показателям);

– пруд Сюмсинский в Сюмсинском районе (по микробиологическим показателям);

– пруд Пенсионерский в Увинском районе (по санитарно-химическим показателям);

– р. Лып около ул. Ангарская в Кезском районе (по санитарно-химическим показателям);

– р. Чепца в п. Балезино Балезинского района (по санитарно-химическим показателям);

– р. Чепца в с. Дебессы Дебесского района (по санитарно-химическим показателям);

– Верхний пруд Красногорского район (по санитарно-химическим показателям);

– пруд в с. Каменный Ключ Вавожского района (по микробиологическим показателям);

– р. Лоза в п. Игра Игринского района (по санитарно-химическим и микробиологическим показателям).

Результаты полученных лабораторных исследований доведены до Глав муниципальных образований для принятия мер реагирования.

