Гороскоп на 4 июня: Овны пойдут на компромисс, а Весы примут вызов

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Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на четверг для всех знаков.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Финансовое положение останется стабильным, хотя от оформления рассрочек на технику лучше воздержаться. На службе появится шанс проявить организаторские способности, координируя действия небольшого коллектива. Отношения со старшими родственниками порадуют взаимопониманием, возможно, они предложат дельный совет по благоустройству дачи.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Не исключено, что придется столкнуться с временными сбоями в работе офисной техники или программного обеспечения. Денежная сфера может преподнести небольшой сюрприз в виде возврата старого долга или начисления небольших бонусов. Взаимодействие с коллегами по работе окажется продуктивным, если вы четко распределите зоны ответственности с самого утра.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Возможна неразбериха с обязанностями, из-за чего вам придется выполнять чужие задачи в первой половине дня. Финансовая ситуация нейтральна, крупных трат не предвидится, но и легких денег ждать пока не стоит. Отношения с друзьями могут пройти небольшую проверку на прочность из-за недопонимания при планировании совместной поездки.

Рак (22 июня – 22 июля)

На службе дела будут продвигаться без лишней суеты, что позволит вам спокойно навести порядок на рабочем столе. Существует вероятность небольших разногласий с соседями по поводу парковки или общедомового имущества, проявите дипломатию.

Лев (23 июля – 22 августа)

Четверг откроет перед Львами возможности для демонстрации своих профессиональных навыков перед коллегами или клиентами. Ваше выступление на совещании или участие в переговорах окажется успешным, если вы откажетесь от излишнего напора. В сфере финансов стоит проявить бережливость и временно отказаться от покупок под влиянием красивой рекламы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Взаимодействие с коллегами будет складываться ровно, если вы не станете поучать окружающих без их прямой просьбы. Не исключены мелкие непредвиденные расходы на нужды детей или покупку необходимых лекарств для домашней аптечки. Не берите на себя дополнительные рабочие обязательства, пока полностью не разберетесь со своими текущими задачами.

Весы (23 сентября – 23 октября)

Четверг потребует от Весов умения находить баланс между служебными обязанностями и личными интересами коллег. Могут возникнуть небольшие разногласия со второй половинкой касательно распределения домашних обязанностей на вечер, но спокойный тон поможет быстро договориться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В финансовых вопросах стоит отказаться от участия в совместных закупках или сомнительных денежных пулах с малознакомыми людьми. Взаимоотношения со старшими родственниками могут потребовать вашего терпения во время обсуждения вопросов наследства или ремонта старого жилья.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Материальная сфера нейтральна, крупных денежных поступлений не ожидается, но и непредвиденных брешей в бюджете день не пробьет. Возможна небольшая путаница с рабочими адресами и номерами телефонов клиентов, поэтому перепроверяйте контакты перед важным звонком.

Козерог (22 декабря – 20 января)

В этот день придется уделить внимание решению накопившихся мелких задач, связанных с обустройством жилья, страхованием или налогами. На службе дела будут продвигаться без лишних потрясений, если вы сосредоточитесь на рутинных обязанностях и не станете вмешиваться в споры между отделами. Возможны временные задержки при оформлении документов в государственных или муниципальных структурах, запаситесь терпением.

Водолей (21 января – 18 февраля)

В финансовых вопросах проявите аккуратность при оплате товаров через интернет-магазины, проверяйте правильность введения реквизитов. Взаимоотношения со старыми друзьями могут стать прохладнее из-за нехватки времени на общение, попробуйте отправить им хотя бы короткое сообщение.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В профессиональной сфере лучше избегать участия в масштабных обсуждениях и сосредоточиться на заполнении таблиц. В денежных делах наступает благоприятный период для планирования крупных покупок на лето, но от самих трат лучше воздержаться.

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