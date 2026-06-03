Отца из Удмуртии осудят за нанесение побоев детям в возрасте 11 и 9 лет

Уголовное дело направлено в суд. Фото: СУ СК Удмуртии

33-летнего жителя села Селты осудят по обвинению в истязании несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

По данным следствия, в 2025-м и 2026 году мужчина систематически наносил побои своим детям в возрасте 11 и 9 лет. Кроме того, отец угрожал потерпевшим убийством.

В рамках расследования правоохранители допросили свидетелей и провели необходимые судебные экспертизы. Уголовное дело по части второй статьи 117 (истязание двух заведомо несовершеннолетних), части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством), статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) направлено в суд.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

RWB запустит новый проект и расширит логистический комплекс в Удмуртии

МЧС проведет учения на улице Пойма в Ижевске 4 июня

Автомобиль загорелся из-за сварочных работ в Удмуртии