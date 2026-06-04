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НовостиОбщество4 июня 2026 12:40

Два северных олененка родились в зоопарке Ижевскавидео

Малыши уже бегают по вольеру
Виола Романова
Мальчик и девочка появились на свет 15 и 24 мая. Фото: зоопарк Ижевска

Мальчик и девочка появились на свет 15 и 24 мая. Фото: зоопарк Ижевска

В зоопарке Ижевске родились два северных олененка. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Мальчик и девочка появились на свет 15 и 24 мая. Сейчас они уже бегают и прыгают по вольеру. Пока они питаются молоком матери, но уже скоро их переведут на специальный корм.

Посетителям предлагают выбрать для малышей имена.

Два северных олененка родились в зоопарке Ижевска

Видео: зоопарк Ижевска

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