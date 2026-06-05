В Удмуртии рассматривают проект строительства завода по переработке технической конопли

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Власти Удмуртии и Ассоциация коноплеводов и переработчиков конопли договорились о сотрудничестве в рамках проекта по выращиванию и глубокой переработке технической конопли. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщет пресс-служба ПРавительства Удмуртии.

Сейчас инициаторы проекта занимаются поиском инвестора, который сможет профинансировать создание производственного комплекса и наладить реализацию выпускаемой продукции.

Как отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов, техническая конопля считается перспективной культурой благодаря широким возможностям ее переработки. Из полученного сырья можно производить различные виды продукции, включая растительное масло, целлюлозу и строительные материалы.

Планируется, что новый комплекс будет использовать коноплю, выращенную на территории республики. На предприятии намерены выпускать целлюлозу, биокомпозиты, а также биодобавки для аграрного сектора.

По мнению региональных властей, реализация проекта может способствовать развитию сельских территорий, расширению использования сельхозземель и созданию дополнительных источников доходов для экономики региона.

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