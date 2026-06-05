В Ива-парке Ижевска строят настил над прудом и готовят площадки для павильонов

Основные работы по благоустройству должны закончить в этом году. Фото: vk.com/d_a_chistyakov

В Ижевске продолжаются работы по благоустройству Ива-парка, который находится у Автозавода. О ходе строительства ВКонтакте сообщил Глава города Дмитрий Чистяков.

Сейчас подрядчики монтируют настил над прудом. Параллельно строители приступили к изготовлению фундаментов для модульных павильонов.

Фото: vk.com/d_a_chistyakov

До конца строительного сезона в парке должны появиться удобные тротуары, входная группа и смотровая площадка. Также специалисты смонтируют системы видеонаблюдения и освещения, построят детскую и спортивную зоны, установят урны и скамейки.

«Основной объем благоустройства завершим в конце строительного сезона. На следующий год останутся только небольшие штрихи», – поделился планами Дмитрий Чистяков.

Напомним, благоустройство Ива-парка стартовало осенью 2025 года.

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