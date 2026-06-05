Организация в Ижевске задолжала сотрудникам более 3 млн рублей по зарплате

Надзорное ведомство контролирует исполнение судебных решений Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

Организацию в Ижевске через суд обязали погасить долг по зарплате перед сотрудниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что с января по март 2026 года компания накопила задолженность по оплате труда 12 работников на общую сумму более трех млн рублей.

Руководителю фирмы внесли представление. Кроме того, на его имя направили иски о взыскании долга и компенсации за нарушение сроков выплаты. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме.

Надзорное ведомство контролирует исполнение судебных решений.

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