Несовершеннолетний водитель питбайка пострадал в ДТП в Ижевске

Подросток попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Ночью 7 июня на Заречном шоссе в Ижевске произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

18-летний водитель автомобиля «Хендай Элантра», поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, столкнулся со встречным питбайком под управлением 17-летнего подростка. В аварии травмы получил несовершеннолетний водитель. С места происшествия его увезли в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

На подростка возбудили ряд административных материалов, в том числе протокол направления на медицинское освидетельствование по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ (вождение без права управления с признаками опьянения). Питбайк задержан и помещен на специализированную стоянку.

Отмечается, что водительский стаж юноши за рулем автомобиля составляет менее года.

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