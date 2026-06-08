Несовершеннолетний водитель питбайка пострадал в ДТП в Ижевске

Ночью 7 июня на Заречном шоссе в Ижевске произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
18-летний водитель автомобиля «Хендай Элантра», поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, столкнулся со встречным питбайком под управлением 17-летнего подростка. В аварии травмы получил несовершеннолетний водитель. С места происшествия его увезли в больницу.
На подростка возбудили ряд административных материалов, в том числе протокол направления на медицинское освидетельствование по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ (вождение без права управления с признаками опьянения). Питбайк задержан и помещен на специализированную стоянку.
Отмечается, что водительский стаж юноши за рулем автомобиля составляет менее года.
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