Как ижевчанам добраться из Металлурга до Строителя после перекрытия улицы Горького: тестируем новый маршрут

Летом 2026 года жители Ижевска смогут бесплатно добраться из городка Металлургов до магазина «Океан» на новых автобусах. Фото: Дмитрий Соколов

Этим летом в Ижевске стартовали масштабные проекты по ремонту городской инфраструктуры и благоустройству. Так планируется обновить 60 участков дорог общей протяженностью более 110 км по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Еще один ключевой участок большого городского обновления — реконструкция сетей теплоснабжения на улице Горького. Из-за сложности и огромного объема работ с 14 июня по 30 июня будет закрыто движение через перекресток улиц Горького и Бородина, а с 1 июля и до 31 августа — участок ул. Горького от ул. Бородина до ул. Стыценко.

Для удобства горожан власти и ИжГЭТ разработали альтернативные маршруты объезда ремонтируемых участков. Рассказываем, как легче всего можно будет добираться из Металлурга в другие районы города во время реконструкции.

На бесплатном автобусе из Металлурга до «Океана»

На время перекрытия улицы Горького движение троллейбусов № 9 в Металлург закроют (этот маршрут будет работать от городка Машиностроителей до Нефтемаша). Альтернативой для ижевчан станет новый автобусный маршрут ИжГЭТ – 6Тк. Автобусы будут ходить по привычному маршруту 9-го троллейбуса от остановки «Городок Металлургов», проезжать по улице 30 лет Победы, сворачивать на остановку «Аграрный университет». Конечной точкой маршрута станет остановка у Главпочтамта. Проезд на этом автобусе для пассажиров полностью бесплатен.

Автобусы маршрута 6Тк будут перевозить пассажиров бесплатно до конца лета. Фото: Администрация Ижевска

Неограниченное количество пересадок в течение 45 минут

От Главпочтамта горожанам предлагается пересесть на трамвай. Подойдет любой, идущий через центр города. Тут проезд уже придется оплатить. В ИжГЭТ объяснили, что выгоднее всего это сделать картой с тарифом «Таймер», которую можно приобрести в любом ижевском отделении Датабанка. На карту можно положить любую сумму, а после тратить ее на проезд.

«В этом году с учетом перекрытий улицы Горького и, тем, что возрастает нагрузка на трамвай, мы приняли решение количество трамваев не сокращать. И при этом на линии еще будут работать семь сцепок из двух вагонов. Пять сцепок будет ходить на маршруте № 10 из городка Металлургов до улицы Ворошилова и две сцепки на маршруте № 1 сообщением «Городок металлургов» – «улица Московская», – рассказал пресс-секретарь ИжГЭТ Сергей Черемных.

Добравшись на трамвае от Главпочтамта до остановки на улице К. Либкнехта пассажиру можно будет пересесть на троллейбус № 9. При этом платить за проезд вновь не придется.

Доехав на трамвае до остановки К. Либкнехта, пассажиры смогут пересесть на троллейбус и отправиться в сторону городка Машиностроителей или Нефтемаша. Этим летом троллейбусы по маршруту в час пик будут ходить с интервалом 3-4 минут. Фото: Администрация Иже

Бонус с неограниченными пересадками будет действовать и на другие маршруты троллейбусов — №1, №2, №4, №14.

В ИжГЭТ уверяют, что синхронизировали время движения автобусов, трамваев и троллейбусов так, что ижевчанам этим летом не придется добираться из городка Металлургов до городка Машиностроителей полтора часа. Наш тестовый путь от остановки «городок Металлургов» до остановки «Металлкомплект» с учетом пересадок занял 49 минут.

Что еще отремонтируют в городе летом 2026 года:

–участок улицы Свободы, от Бородина до Красногеройской;

–дорогу на кирпичный завод «Альтаир» от Славянского шоссе и Воткинского шоссе;

–участок улицы Гагарина, от Областной до Магистральной;

–улицу Нижняя на участке от Кирова до 7-й Подлесной;

–переулок Ястребовский;

–участок ул. Шевченко, от Баранова до Крылова;

–ул. Новая Восьмая, участок от Фалалеева до Холмогорова, 81;

–Московская, участок от Гагарина до Азина;

–ул. Шевченко, участок от Баранова до Крылова;

–ул. Щорса, участок от Фалалеева на север;

–ул. О. Кошевого, участок от Областной до Клубной;

–пр. Орджоникидзе, участок от ул. Орджоникидзе до Карлутской набережной;

–пер. Широкий, участок от Коммунаров до Удмуртской;

Отдельно стоит упомянуть масштабную реконструкцию улицы Удмуртская. Прошлым летом на улице обновили подземные коммуникации, в этом году начнется наземное благоустройство. На Удмуртской обустроят новые газоны, тротуары и проезжую часть, отремонтируют фасады девяти домов.

А что с остальными дорогами Удмуртии?

Самым значимым объектом на карте дорожных ремонтов республики в этом году стала реконструкция дороги «Ижевск – Аэропорт». К ноябрю ее расширят до четырех полос, построят новый мост через реку Позимь и автомобильную эстакаду над железнодорожными путями.

Строительство эстакады на дороге к аэропорту. Фото: Алексей Филинов

Также продолжается ремонт Объездной дороги в Воткинске и Окружной дороги в Ижевске на двух участках: в районе перекрестка у СНТ «Пламя» и от переулка Тепличный в сторону региональной дороги «Ижевск-Воткинск».

«В этом сезоне в городах республики в ремонтный перечень включены участки дорог, по которым поступало большое количество обращений граждан. Это улицы Нижняя, Воровского, Гагарина, Олега Кошевого в Ижевске, улица Техническая и Химмашевское шоссе в Глазове, улицы Совхозная, Пугачева и Зверева в Воткинске, улицы Фрунзе, Октябрьская и Железнодорожная. Большой объем средств направлен в Сарапул. Там проводится реконструкция путепровода через железнодорожные пути на улице Азина, который соединяет центр с микрорайонами Элеконд, Южный и обеспечивает выезд на трассу Сарапул — Камбарка. Второй важный проект — реконструкция улицы Мира в микрорайоне Гудок-2, протяженностью 2,8 км. Также в Сарапуле идет ремонт улиц Гагарина и Чистякова», – рассказал в конце мая во время прямого эфира Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителей Сарапула осудили за хранение и продажу немаркированных сигарет на 2,8 млн рублей

Предприниматель и адвокат обвиняются в хищении 10 млн рублей у банка в Ижевске

На дорогах к ижевскому заводу «Альтаир» укладывают новый асфальт