Как ижевчанам добраться из Металлурга до Строителя после перекрытия улицы Горького: тестируем новый маршрут

Этим летом в Ижевске стартовали масштабные проекты по ремонту городской инфраструктуры и благоустройству. Так планируется обновить 60 участков дорог общей протяженностью более 110 км по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Еще один ключевой участок большого городского обновления — реконструкция сетей теплоснабжения на улице Горького. Из-за сложности и огромного объема работ с 14 июня по 30 июня будет закрыто движение через перекресток улиц Горького и Бородина, а с 1 июля и до 31 августа — участок ул. Горького от ул. Бородина до ул. Стыценко.
Для удобства горожан власти и ИжГЭТ разработали альтернативные маршруты объезда ремонтируемых участков. Рассказываем, как легче всего можно будет добираться из Металлурга в другие районы города во время реконструкции.
На время перекрытия улицы Горького движение троллейбусов № 9 в Металлург закроют (этот маршрут будет работать от городка Машиностроителей до Нефтемаша). Альтернативой для ижевчан станет новый автобусный маршрут ИжГЭТ – 6Тк. Автобусы будут ходить по привычному маршруту 9-го троллейбуса от остановки «Городок Металлургов», проезжать по улице 30 лет Победы, сворачивать на остановку «Аграрный университет». Конечной точкой маршрута станет остановка у Главпочтамта. Проезд на этом автобусе для пассажиров полностью бесплатен.
От Главпочтамта горожанам предлагается пересесть на трамвай. Подойдет любой, идущий через центр города. Тут проезд уже придется оплатить. В ИжГЭТ объяснили, что выгоднее всего это сделать картой с тарифом «Таймер», которую можно приобрести в любом ижевском отделении Датабанка. На карту можно положить любую сумму, а после тратить ее на проезд.
«В этом году с учетом перекрытий улицы Горького и, тем, что возрастает нагрузка на трамвай, мы приняли решение количество трамваев не сокращать. И при этом на линии еще будут работать семь сцепок из двух вагонов. Пять сцепок будет ходить на маршруте № 10 из городка Металлургов до улицы Ворошилова и две сцепки на маршруте № 1 сообщением «Городок металлургов» – «улица Московская», – рассказал пресс-секретарь ИжГЭТ Сергей Черемных.
Добравшись на трамвае от Главпочтамта до остановки на улице К. Либкнехта пассажиру можно будет пересесть на троллейбус № 9. При этом платить за проезд вновь не придется.
Бонус с неограниченными пересадками будет действовать и на другие маршруты троллейбусов — №1, №2, №4, №14.
В ИжГЭТ уверяют, что синхронизировали время движения автобусов, трамваев и троллейбусов так, что ижевчанам этим летом не придется добираться из городка Металлургов до городка Машиностроителей полтора часа. Наш тестовый путь от остановки «городок Металлургов» до остановки «Металлкомплект» с учетом пересадок занял 49 минут.
Что еще отремонтируют в городе летом 2026 года:
–участок улицы Свободы, от Бородина до Красногеройской;
–дорогу на кирпичный завод «Альтаир» от Славянского шоссе и Воткинского шоссе;
–участок улицы Гагарина, от Областной до Магистральной;
–улицу Нижняя на участке от Кирова до 7-й Подлесной;
–переулок Ястребовский;
–участок ул. Шевченко, от Баранова до Крылова;
–ул. Новая Восьмая, участок от Фалалеева до Холмогорова, 81;
–Московская, участок от Гагарина до Азина;
–ул. Шевченко, участок от Баранова до Крылова;
–ул. Щорса, участок от Фалалеева на север;
–ул. О. Кошевого, участок от Областной до Клубной;
–пр. Орджоникидзе, участок от ул. Орджоникидзе до Карлутской набережной;
–пер. Широкий, участок от Коммунаров до Удмуртской;
Отдельно стоит упомянуть масштабную реконструкцию улицы Удмуртская. Прошлым летом на улице обновили подземные коммуникации, в этом году начнется наземное благоустройство. На Удмуртской обустроят новые газоны, тротуары и проезжую часть, отремонтируют фасады девяти домов.
Самым значимым объектом на карте дорожных ремонтов республики в этом году стала реконструкция дороги «Ижевск – Аэропорт». К ноябрю ее расширят до четырех полос, построят новый мост через реку Позимь и автомобильную эстакаду над железнодорожными путями.
Также продолжается ремонт Объездной дороги в Воткинске и Окружной дороги в Ижевске на двух участках: в районе перекрестка у СНТ «Пламя» и от переулка Тепличный в сторону региональной дороги «Ижевск-Воткинск».
«В этом сезоне в городах республики в ремонтный перечень включены участки дорог, по которым поступало большое количество обращений граждан. Это улицы Нижняя, Воровского, Гагарина, Олега Кошевого в Ижевске, улица Техническая и Химмашевское шоссе в Глазове, улицы Совхозная, Пугачева и Зверева в Воткинске, улицы Фрунзе, Октябрьская и Железнодорожная. Большой объем средств направлен в Сарапул. Там проводится реконструкция путепровода через железнодорожные пути на улице Азина, который соединяет центр с микрорайонами Элеконд, Южный и обеспечивает выезд на трассу Сарапул — Камбарка. Второй важный проект — реконструкция улицы Мира в микрорайоне Гудок-2, протяженностью 2,8 км. Также в Сарапуле идет ремонт улиц Гагарина и Чистякова», – рассказал в конце мая во время прямого эфира Глава Удмуртии Александр Бречалов.
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