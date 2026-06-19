Алексей Шушков из Ижевска занял 3 место на конкурсе лучших троллейбуса в России

Житель Ижевска Алексей Шушков занял 3 место на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса». Фото: vk.com/d_a_chistyakov

Алексей Шушков из Ижевска стал на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса», который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом в соцсетях рассказал Глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.

За звание лучшего боролись 42 участника из 36 российских городов. Жюри оценивало навыки вождения, знание правил дорожного движения, теоретическую подготовку, процедуру осмотра троллейбуса перед рейсом, а также культуру обслуживания маломобильных пассажиров.

Фото: vk.com/d_a_chistyakov

Алексей трудится в ИжГЭТ с 2018 года, имеет первый квалификационный класс и занимается подготовкой будущих водителей троллейбусов. В 2024 году на аналогичных соревнованиях в Чебоксарах он занял четвертое место и получил победу в номинации «Теория».

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