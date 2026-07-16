Парк «Патриот» начали благоустраивать в Ижевске

В этом году проведут первый этап работ. Фото: vk.com/a.brechalov

В Ижевске начались работы по благоустройству парка «Патриот». Об этом ВКонтакте сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Работать будем параллельно по двум направлениям: мемориал и устройство парка», – отметил руководитель республики.

Парк находится у Дворца детского и юношеского творчества на улице Кирова. В этом сезоне планируется протянуть все коммуникации, установить освещение и видеонаблюдение, а также оформить пешеходные зоны и высадить зелень. Кроме того, подрядчик выполнит фундамент под мемориал, который установят в следующем году.

Фото: vk.com/a.brechalov

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