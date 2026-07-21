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НовостиПроисшествия21 июля 2026 5:14

Пьяный водитель «Форда» врезался в КАМАЗ в Удмуртии

ДТП произошло на федеральной трассе в Игринском районе
Виола Романова
На водителя возбудили административные дела. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

На водителя возбудили административные дела. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Пьяное ДТП произошло на участке федеральной трассы в Игринском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

36-летний нетрезвый водитель автомобиля «Форд Фокус» нарушил безопасную дистанцию и врезался в КАМАЗ, который двигался впереди него.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В аварии травмы получил водитель легковушки. На него возбудили административные материалы, автомобиль помещен на специализированную стоянку. Отмечается, что состояние опьянения мужчины подтвердилось алкотестером – 1,525 мг/л.

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