Женщина проткнула руку пикой оградки на Хохряковском кладбище в Удмуртии

Пострадавшую передали врачам скрой помощи. Фото: пресс-служба Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС

22 июля во время уборки на захоронении на Хохряковском кладбище пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС.

Пострадавшая потеряла равновесие и упала на металлическое ограждение. Острый наконечник на решетке пронзил ее руку насквозь. Женщина попыталась снять руку со стержня, но не смогла из-за боли.

Прибывшие на место спасатели аккуратно отделили металлический прут от остальной решетки с помощью слесарного инструмента, освободили женщину и передали ее врачам скорой помощи.

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