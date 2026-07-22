Квартиру с дефектами предоставили переселенцу из аварийного жилья в Удмуртии

Возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Яр возбуждено уголовное дело о нарушении прав местного жителя при переселении из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

Установлено, что ранее мужчина проживал в аварийном доме. Однако при переселении ему предоставили не благоустроенное новое жилье, а квартиру с дефектами. Какие именно недостатки были выявлены в предоставленной квартире, в ведомстве не уточняют.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», – заключили в Следственном комитете.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Женщина проткнула руку пикой оградки на Хохряковском кладбище в Удмуртии

Мужчину задержали за хищение 4 тысяч литров «дизеля» у компании в Удмуртии

Дополнительные ограничения на проезд транспорта введут на Удмуртской в Ижевске