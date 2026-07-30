Один человек погиб во время массовой атаки БПЛА в Удмуртии

Мирный житель погиб во время атаки беспилотников в Удмуртии Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Мирный житель погиб во время атаки беспилотников в Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщила врио Главы региона Ольга Абрамова.

«По ситуации с массовой атакой на Удмуртию в целом. В небе на севере республики уничтожены 2 БПЛА. К сожалению, по оперативным данным, погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия работают все оперативные службы», – сказала врио руководителя республики.

Жителей просят не подбирать обломки дронов, а также не делать их фото и видеосъемку.

Напомним, утром 30 июля вражеские дроны также совершили атаку на логистический центр Wildberries в Сарапуле. Во время теракта никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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