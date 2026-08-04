Реконструкция дороги на улице Удмуртской в Ижевске готова на 45%

Координировать сроки работ будет зампред правительства Игорь Асабин. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске продолжается реконструкция улицы Удмуртской. О ходе работ в своих соцсетях рассказала врио Главы Удмуртии Ольга Абрамова.

На данный момент рабочие выполнили уже почти половину из запланированного благоустройства, в том числе завершается ремонт ливневки и облицовки фасадов. Карманные парки готовы на 40%, а реконструкция самой дороги – на 45%. Тем не менее возникли проблемы с поставками, – опоры для освещения доставят только в сентябре.

«25 августа вы заканчиваете дорогу, а 1 сентября вы должны завершить всю Удмуртскую под ключ. Мы с вами на погоду повлиять не сможем, это абсолютно точно. Очевидно, что в августе и сентябре будут дожди. Так было каждый год. Поэтому я прошу командой собраться вместе с подрядчиками и обговорить, каким образом ускорить этот процесс. Но ускорить качественно, чтобы мы потом ничего не переделывали», – сказала Абрамова.

Координировать сроки работ будет зампред правительства Игорь Асабин.

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