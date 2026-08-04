Суд обязал Ижевский завод кирпича и керамзита снизить выбросы в атмосферу

Жители Ижевска несколько лет жаловались на «красный снег» Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Удмуртии подтвердил законность предписания Роспотребнадзора, обязавшего Ижевский завод кирпича и керамзита сократить объемы вредных выбросов в воздух. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Теперь предприятию предстоит разработать и внедрить санитарно-противоэпидемические мероприятия, которые позволят снизить уровень загрязнения атмосферы до допустимых концентраций.

Напомним, жители Ленинского района Ижевска на протяжении многих лет жалуются на выбросы с завода: летом красноватая пыль оседает на траве и подоконниках, зимой – на снегу. В 2023 году бывший Глава города Олег Бекмеметьев (впоследствии осужденный за превышение полномочий) встречался с руководством предприятия. Тогда заводчане пообещали к 2025 году сократить выбросы на 70%. Однако в декабре прошлого года предприятие вновь привлекли к административной ответственности за нарушения.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ушедший в отставку премьер Удмуртии может возглавить «Ижавиа»

Жителя Ижевска осудили за сокрытие более 5 млн рублей от налоговой

8-летний ребенок на квадроцикле врезался в автомобиль в Ижевске