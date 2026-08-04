Слесарь сельхозпредприятия в Удмуртии погиб в колодце из-за выброса навоза

Несчастный случай произошел 30 июля Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

Слесарь сельхозпредприятия в Вавожском районе погиб во время выполнения ремонтных работ в колодце. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Удмуртии.

Несчастный случай произошел 30 июля. По предварительным данным, мужчина заменял заменял задвижку внутри распорядительного колодца. В это время внезапно произошел выброс навозной жижи из трубопровода. Слесарь погиб на месте.

Сотрудники ГИТ проводят расследование несчастного случая. Кроме того, на предприятии проведут внеплановую проверку. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера.

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