Двухлетний ребенок умер в результате несчастного случая в Удмуртии

Мальчик умер от полученной черепно-мозговой травмы. Фото: СУ СК Удмуртии

Двухлетний мальчик умер, упав с кучи досок во дворе частного дома в Кизнере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

По данным следствия, инцидент произошел 1 августа. Малыш забрался на доски, когда гулял один, без присмотра взрослых. Сорвавшись с высоты, он упал и получил черепно-мозговую травму, от которой скончался через непродолжительное время.

Уголовное дело квалифицировали по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили свидетелей.

Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.

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