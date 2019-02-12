2019-02-13T11:30:11+03:00
Тема дня - Ижевск
Ксения Вахрушева

Насколько профессионально ЧОПы охраняют школы и стоит ли увеличить возраст при получении разрешения на оружие?

Николай Мерзляков, зам.начальника Управления - начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по УРНиколай Мерзляков, зам.начальника Управления - начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по УРФото: Диля Ахмадишина

Начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по УР Николай Мерзляков ответил на вопросы слушателей

Насколько профессионально ЧОПы охраняют школы и стоит ли увеличить возраст при получении разрешения на оружие?

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