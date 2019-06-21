2019-06-21T13:28:18+03:00
Тема дня - Ижевск
Анна САМОЙЛОВАЮрий Павлов

Кастомайзер Григорий Братухин: "Поездка на собранном мотоцикле с коляской похожа на аттракцион"

Григорий Братухин, создатель эксклюзивных мотоцикловГригорий Братухин, создатель эксклюзивных мотоцикловФото: Диля Ахмадишина

Сколько стоит создание эксклюзивного мотоцикла?

Кастомайзер Григорий Братухин: "Поездка на собранном мотоцикле с коляской похожа на аттракцион"

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