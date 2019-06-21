Кастомайзер Григорий Братухин: "Поездка на собранном мотоцикле с коляской похожа на аттракцион"
Сколько стоит создание эксклюзивного мотоцикла?
Кастомайзер Григорий Братухин: "Поездка на собранном мотоцикле с коляской похожа на аттракцион"
Кастомайзер Григорий Братухин: "Поездка на собранном мотоцикле с коляской похожа на аттракцион"
В студии: Марина Мирлачева
В гостях: Марк Юсим, Светлана Сыропятова, Алина Чувашова
В студии: Марина Мирлачева
В гостях: Евгения Сундукова, Азалина Закирова, Надежда Мельникова