Удмуртские туристы всего за полчаса прошли грузинскую таможню. По их словам никаких проблем со въездом не возникло
Темы дня - Ижевск
Удмуртские туристы всего за полчаса прошли грузинскую таможню. По их словам никаких проблем со въездом не возникло
Удмуртские туристы всего за полчаса прошли грузинскую таможню. По их словам никаких проблем со въездом не возникло
В студии: Марина Мирлачева
В гостях: Марк Юсим, Светлана Сыропятова, Алина Чувашова
В студии: Марина Мирлачева
В гостях: Евгения Сундукова, Азалина Закирова, Надежда Мельникова