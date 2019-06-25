2019-06-25T15:03:49+03:00
Тема дня - Ижевск
Марина МирлачеваЮрий ПавловЛюдмила Куликова

Удмуртские туристы всего за полчаса прошли грузинскую таможню. По их словам никаких проблем со въездом не возникло

Удмуртские туристы не торопятся покидать хлебосольную ГрузиюУдмуртские туристы не торопятся покидать хлебосольную ГрузиюФото: Юлия Загребина

Темы дня - Ижевск

Удмуртские туристы всего за полчаса прошли грузинскую таможню. По их словам никаких проблем со въездом не возникло

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