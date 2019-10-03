8 новых комплексов фотовидеофиксации появится в октябре в Удмуртии

Главный инженер МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" Фирдаус Харисов и начальник Управления ГИБДД МВД по УР Руслан НабиевФото: Сергей ГРАЧЕВ
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