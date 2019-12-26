С нового года в Удмуртии записать к онкологу сможет только терапевт. В течение какого времени он обязан это сделать?
Главный врач Республиканского онкодиспансера Никита Свирин, ведущая Марина Мирлачева и и.о. министра здравоохранения УР Георгий ЩербакФото: Ксения Вахрушева
И.о. министра здравоохранения УР Георгий Щербак пояснил, с чем связаны трудности записи к врачам узких специальностей
С нового года в Удмуртии записать к онкологу сможет только терапевт. В течение какого времени он обязан это сделать?
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