Итоги недели в Ижевске: как пройдет Новый год, кого вакцинируют от коронавируса в первую очередь и что рассказал вице-президент Удмуртской Федерации бокса Фото: Эдуард КАРИПОВ

На календаре – суббота, 19 декабря. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Вакцинация от коронавируса началась для медработников Удмуртии

Строительство детского сада на улице Берша завершилось в Ижевске

«Папа, мы с тобой будем жить»: в Удмуртии мужчина-инвалид один воспитывает четырех детей

На пост первого вице-премьера Удмуртии утвердили Константина Сунцова

Бесплатный каток на пруду начали обустраивать в Ижевске

Рейсы Ижевск — Екатеринбург откроются в январе

Автомобили с новогодними колпаками появились на улицах Ижевска

Ижевчанка, похудевшая на 20 кг: «Я похудела по системе, которая разрешала есть все»

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Как в Ижевске пройдет Новый год?

Как Новый год пройдет в Ижевске Фото: Архив КП

Детские новогодние утренники в садиках решили не отменять. Однако пройдут праздники с ограничениями: по решению оперативного штаба на них запретят приглашать родителей и аниматоров. А 31 декабря в этом году в Удмуртии будет рабочим днем. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в прямом эфире. От новогодних массовых гуляний также решили отказаться.

Массово вакцинируют

В первую очередь вакцинируют врачей Фото: Диля Ахмадишина

Более тысячи доз вакцины от коронавируса поступило в Удмуртию. Об этом сообщил Александр Бречалов во время очередного прямого эфира в соцсетях. В первую очередь прививать будут медицинских работников и работников, которые задействованы в жизненно важных отраслях - коммунальщиков, сотрудников МВД и других. Однако уже в 2021 году планируется массовая вакцинация.

Боксеры в «ударе»

Фото: Федерация бокса Удмуртии

Боксер из Удмуртии Оганес Снхчян в начале декабря стал бронзовым призером чемпионата России по боксу. Однако эта победа стала не единственной для республики в этом году. Даниил Габов из Глазова одержал победу на всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» им. А.К. Хаматова. Кроме того, сборная Приволжского федерального округа заняла первое место на командном Кубке России по боксу. Как отмечает руководитель Федерации бокса России в ПФО, вице-президент Удмуртской Федерации бокса Сергей Стрелков, этот год, несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса, принес много достижений, но на этом боксеры республики останавливаться не собираются. В следующем году у них не менее грандиозные планы. Подробнее о них рассказал в интервью «Комсомолке» Сергей Стрелков.

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