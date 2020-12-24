23 декабря в Ижевске подвели итоги и наградили победителей конкурса «Девелопер года – 2020». На конкурс были представлены 17 жилых комплексов Ижевска и Завьяловского района. Эксперты проекта – местные и федеральные архитекторы, урбанисты, представители строительной отрасли, риелторы – выбирали лучшие ЖК в шести номинациях. Еще в пяти номинациях конкурса шло народное голосование. «Девелопер года – 2020» организовала медиагруппа «Центр» при поддержке Минстроя республики и Администрации Ижевска.Одним из самых активных участников конкурса стал специализированный застройщик «Железно Ижевск» – его проект города будущего ZNAK (Знак) был представлен практически во всех номинациях. В итоге ZNAK стал победителем в экспертных номинациях «Лучшая инфраструктура микрорайона» и «Лучшее благоустройство», а в народном голосовании набрал больше всего голосов в номинации «Город в городе». Таким образом, победив и в народном, и в экспертном голосовании, жилой комплекс ZNAK получил гран-при конкурса, а «Железно Ижевск» был признан лучшим девелопером года.Церемония награждения победителей прошла 23 декабря в отеле «Панорама». Представители компаний-застройщиков получили награды из рук экспертов и партнеров конкурса, в числе которых – заместитель министра строительства Удмуртии Ольга Дубовцева, заместитель главы Администрации Ижевска Денис Логинов, директор медиагруппы «Центр» и председатель экспертного совета конкурса Анастасия Власова.СправкаГород будущего ZNAK – это огромный жилой район, который строится сейчас вдоль границы с Ижевском возле улицы Берша. Здесь предусмотрено все для комфортной и счастливой жизни: среднеэтажные кирпичные дома с классической европейской архитектурой, собственная школа и детский сад, торговый центр, места для занятий спортом и прогулок, дороги, парковки и многое другое.Подробнее о городе будущего ZNAK вы можете узнать на сайте www.izh.zhcom.ru или по телефону 8(982)380-21-55Запись на консультацию и бронь квартиры по телефону: 8(3412)222-555*ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск». Место нахождения объекта Удмуртская Республика, Завьяловский район. Проектные декларации на наш.дом.рф. Количество ограничено. Подробности в офисах продаж.Информация от партнера