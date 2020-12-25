Ежегодно медиагруппа «Центр» при поддержке Общественной палаты Ижевска и Корпорации «Центр» от лица всех ижевчан благодарит и отмечает тех, кто каждый день стоит на страже нашего здоровья, в конкурсе «Лучшая клиника». И этот особенно сложный для сферы здравоохранения год не стал исключением.– «Лучшая клиника» в этом году особенная, – говорит Анастасия Харитонова, директор розничной сети магазинов Корпорация «Центр». – Сейчас, как никогда, важно поддержать медицинских работников. Корпорация «Центр» рада внести свой вклад в столь значимый проект. Я хочу выразить безмерную благодарность всем сотрудникам сферы здравоохранения. Спасибо вам, что в этот непростой период вы работаете для нас.Спасибо ковид-центрамДействительно, в этом году особое внимание заслужили врачи, медсестры и санитарки, работающие в «красной зоне» в ковид-центрах. Сотни благодарностей и присылали ижевчане на сайт лучшаяклиника.рф. Самые трогательные истории о победе над коронавирусом в течение трех недель звучали в эфире радио «Адам» (12+).Чтобы сделать трудовые будни сотрудников ковид-центров более комфортными, генеральный партнер проекта, сеть магазинов Корпорация «Центр», подарил им около 70 предметов бытовой техники. Подарки передали главврачам РКИБ, РДКБ, ГКБ №2, ГКБ №6, ГКБ №7, ГКБ №8 и Завьяловской районной больницы.– От лица тысяч ижевчан я хочу сказать вам спасибо за ваш нелегкий труд, за то, что продолжаете бороться за наши жизни. Мы даже представить себе не можем, насколько тяжелым выдался для вас этот год.Спасибо за ваш выбор: не сдаваться и спасать людей., - говорит Анастасия Власова, председатель Общественной палаты Ижевска и директор медиагруппы «Центр».Более 800 благодарных отзывов о работе медиков пришло на сайт за время конкурсаСреди победителей – врач скорой помощиКонечно же, COVID не отменил остальные болезни. И в этом году в конкурсе участвовало рекордное число врачей – 690 в 24 номинациях. Горожане активно поддерживали их и отдали больше 35 000 голосов за 16 лучших медицинских учреждений и 26 специалистов разных направлений. Лучших отметили и эксперты - представители Минздрава, Росздравнадзора, Территориального фонда ОМС и Общественной палаты города.Так, в номинации «Лучший терапевт» выиграли сразу двое: врач бригады скорой помощи Виктор Мокрецов и терапевт сети клиник «Доктор плюс» Марат Фаррахов. В Первой РКБ награды взяли сразу четыре специалиста, среди которых – супруги Алексей и Татьяна Михайловы. Алексей – анестезиолог-реаниматолог, а его жена – неонатолог.Отдельно организаторы отметили победителя конкурса в номинации «Спасибо, доктор!» – гинеколога РКДЦ Марину Шикалову. РКДЦ стал рекордсменом по количеству наград: врачи РКДЦ победили в шести номинациях, а сама клиника стала «Лучшим многопрофильным центром»– В прошлом году была подобная ситуация, что шесть докторов нашей клиники были награждены как победители этого конкурса, – рассказал Антон Демин, председатель первичной профсоюзной организации Республиканского клинико-диагностического центра. – В этом году это уже очень приятная традиция, что опять же шесть наших специалистов стали победителями.– Хочется сказать огромное спасибо организаторам этого замечательного конкурса, потому что мы уже не первый год участвуем и не остаемся незамеченными, – отметила Оксана Малышева, заведующая детским отделением неврологии и рефлексотерапии «Реацентр». – Большое спасибо нашим пациентам и их родителям, которые любят нас, доверяют нам и, соответственно, голосуют за насНу а суммарно больше всего голосов получила Дина Капачинская, гинеколог клиники «Медсервис».– Я очень рада, что выиграла в конкурсе благодаря поддержке моих пациентов, – говорит Дина Капачинская, победитель в номинации «Лучший гинеколог». – Год назад, когда я устраивалась на работу после декрета, главный врач меня спросила: «Кем вы себя видите в будущем?». Я ответила: «Хочу быть лучшим гинекологом Удмуртии». И уже через год я этого добилась!Победители конкурса «Лучшая клиника – 2020»Победители в номинации «Лучшая клиника»:Республиканский клинико-диагностический центр в номинации «Лучший многопрофильный центр»Центр восстановительной медицины и реабилитации в номинации «Лучший реабилитационный центр»Стоматологический салон «Центральный» в номинации «Лучшая стоматология»Глазная клиника «Мона Лиза» в номинации «Лучшая офтальмология»Диагностический центр «МРТ ПЛЮС» в номинации «Лучший диагностический центр»Санаторий-профилакторий «Сосновый» в номинации «Лучший взрослый санаторий»Санаторий для детей «Малышок» в номинации «Лучший детский санаторий»Детское отделение неврологии и рефлексотерапии «Реацентр» в номинации «Лучший детский неврологический центр»Победители в экспертных номинациях:Лечебно-диагностический центр «Камский доктор» в номинации «Прорыв года» за высокую экспертную оценку полноты и уникальности оказываемых услугСтоматологическая клиника «Авангард» в номинации «Стоматология с лучшим сервисом» за высокую экспертную оценку качества работы с пациентамиСтоматологическая клиника «Дантист Мастер» в номинации «Лучшая семейная стоматология» за высокую экспертную оценку персонального подхода к каждому пациентуСтоматологическая клиника «Белый клык» в номинации «Высокое качество работы» за высокую экспертную оценку качества и эффективности предоставляемых услугСтоматологическая клиника «Вип-Дент» в номинации «Лучшая вип-стоматология» за высокую экспертную оценку качества услуг, оснащения и сервисаСанаторий-профилакторий «Сосновый» в номинации «Лучший санаторий социальной направленности» за высокую экспертную оценку доступности и качества предоставляемых услугСанаторий для детей «Родничок» в номинации «Высокое качество услуг и сервиса» за высокую экспертную оценку предоставляемых услугКабинет частной практики Вячеслава Комиссарова в номинации «Лучший кабинет мануальной терапии» за высокую экспертную оценку качества предоставляемых услугКабинет частной практики Дмитрия Теплякова в номинации «Лучший кабинет рефлексотерапии» за высокую экспертную оценку качества предоставляемых услугПобедители конкурса «Народный врач»:Морякова Валентина Леонидовна в номинации «Лучший аллерголог»Михайлов Алексей Сергеевич в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог»Норкин Александр Владимирович в номинации «Лучший врач-диагност»Михайлова Тамара Михайловна в номинации «Лучший гастроэнтеролог»Капачинская Дина Леонидовна в номинации «Лучший гинеколог»Кузнецова Марина Владимировна в номинации «Лучший дерматовенеролог»Перминова Тансылу Флуновна в номинации «Лучший инфекционист»Шаехов Марат Илшатович в номинации «Лучший кардиолог»Юминов Сергей Александрович в номинации «Лучший маммолог»Сухова Дарья Владиславовна в номинации «Лучший невролог»Воробьев Алексей Анатольевич в номинации «Лучший нейрохирург»Михайлова Татьяна Владимировна в номинации «Лучший неонатолог»Гордеев Степан Борисович в номинации «Лучший оториноларинголог»Третьякова Надежда Анатольевна в номинации «Лучший офтальмолог»Семенова Марина Вячеславовна в номинации «Лучший педиатр»Муллахметов Разиль Хупбиевич в номинации «Лучший проктолог»Жукова Ирина Вениаминовна в номинации «Лучший пульмонолог»Галимова Альмира Альбертовна в номинации «Лучший ревматолог»Бутолина Надежда Сергеевна в номинации «Лучший стоматолог»Фаррахов Марат Тальгатович в номинации «Лучший терапевт»Мокрецов Виктор Анатольевич в номинации «Лучший терапевт»Каменских Максим Сергеевич в номинации «Лучший травматолог-ортопед»Ремняков Василий Валентинович в номинации «Лучший уролог»Гайнутдинов Владислав Олегович в номинации «Лучший хирург»Барышникова Оксана Владимировна в номинации «Лучший эндокринолог»Шикалова Марина Александровна в номинации «Спасибо, доктор!»Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.Реклама